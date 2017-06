Macron richt zich - in het Engels - tot Trump: 'Er is geen plan B, want er is geen planeet B'

Uitsmijter

De retorische genadeklap gaf Macron aan het slot van zijn praatje. Met een ferme, Wiegeliaanse blik recht in de camera sprak hij, iets vertraagd, de woorden: 'Make our planet great again.' Met die variant op 'Make America great again' kreeg Trump zijn eigen verkiezingsslogan per kerende post retour. De Franse uitspraak van het Engels - de vergelijking met inspecteur Clouseau drong zich op - versterkte het effect alleen maar.



Binnen de kortste keren explodeerde Macrons uitsmijter op de sociale media. Daarmee was in het Élysée, waar hij zijn toespraak hield, kennelijk al rekening gehouden. Macron was nauwelijks uitgesproken of op zijn Twitteraccount verscheen een afbeelding van zijn 'Make the planet great again', in witte hoofdletters op een blauwe achtergrond.