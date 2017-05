Macron is nieuwe president Frankrijk met 66 procent van de stemmen

Met de zege van Macron is een krankzinnige verkiezingsrace vol schandalen en onverwachte ontwikkelingen ten einde gekomen. De verkiezing was een strijd tussen 'twee Frankrijken'. De pro-Europeaan Emmanuel Macron scoorde hoog in de steden en bij hoger opgeleiden, het protectionistische programma van Marine Le Pen was populair in kleinere steden en op het platteland, bij een electoraat dat gemiddeld lager opgeleid is en een lager inkomen heeft.



Na de Brexit en de verkiezing van Donald Trump in november geloofde Florian Philippot, de tweede man van het Front National, dat een overwinning van Le Pen mogelijk was. 'Hun wereld stort in, de onze wordt opgebouwd', twitterde hij na de zege van Trump. Het populisme leek als een stoomwals door de westerse wereld te rollen.



