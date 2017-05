Macron bij beëdiging: 'Ik wil Frankrijk zelfvertrouwen teruggeven'

De normalisering van de figuur van de president heeft een lege zetel achtergelaten in het hart van ons politieke leven President Macron

De ceremonie had een sterk monarchaal karakter, iets waarvan president Macron zich terdege bewust is. De Fransen verwachten een koning, zei hij in een interview met het weekblad Le 1. 'De normalisering van de figuur van de president heeft een lege zetel achtergelaten in het hart van ons politieke leven', aldus Macron.



Macron liet ook zijn dat hij de martiale aspecten van het monarchale presidentschap ten volle wil accepteren. Na zijn toespraak reed hij over de Champs-Elysées naar het graf van de onbekende soldaat onder de Arc de Triomphe. Niet in een open limousine, zoals zijn voorgangers, maar in een grote jeep van Renault, die anders wordt gebruikt voor de inspectie van de troepen op 14 juli. Zo liet Macron zien dat hij het leger steunt en dat hij beseft president te worden in een periode dat Frankrijk gewapende conflicten zal moeten uitvechten.