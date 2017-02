Machtsspel nadert ontknoping: stemt Jakarta voor of tegen moslim-gouverneur?

Boze tweet

Toen Yudhoyono hoorde dat daarover werd gesproken ontstak hij in woede. Het afluisteren van zijn telefoon was illegaal!, fulmineerde hij op een haastig opgetrommelde persconferentie. Die reactie wekte vooral hoongelach op, en het werd er niet beter op toen een paar honderd studenten voor zijn huis demonstreerden. SBY deed wat Donald Trump ook altijd doet: hij greep zijn telefoon en stuurde een woedende tweet, gericht aan president Joko Widodo en politiechef Tito Karnavian: 'Heb ik niet eens het recht om in mijn eigen land in vrede te leven?' Die tweet leidde tot een golf van humoristische tweets waarin SBY zich beklaagde over alles, tot en met de parkeerwachters van de apotheek aan toe.



In het spel om de macht staat de zittende gouverneur, Ahok, er alleen voor. Het enige wat hij heeft is zijn naam en zijn prestaties als bestuurder van Jakarta. Die zijn er wel. Hij werkt hard aan het vastgelopen verkeer en aan de aanhoudende overstromingen, de grootste problemen van de metropool. Hij geldt ook als iemand die zegt waar het op staat, en hij geldt als absoluut onkreukbaar. Of dat genoeg zal zijn zal vandaag blijken, als 7,1 miljoen kiesgerechtigden in Jakarta naar de stembus mogen.