Luchtaanval Syrië: Trump ziet iets, voelt iets, en schiet vervolgens uit de heup

Trump vroeg voor zijn oorlogsdaad geen toestemming aan het Congres, waar hij wel grondwettelijk toe verplicht is. Maar hij had haast. Na het zien van de beelden van de slachtoffers (woensdag) overlegde hij donderdag met zijn minister van Defensie Jim Mattis, die hem een aantal opties voorlegde. Dezelfde avond vond de aanval plaats.



Volgens betrokkenen was het een van de minst verstrekkende varianten. De aanval was gericht op vliegtuigen en brandstoftanks op de luchtmachtbasis waarvandaan maandag volgens Trump ook de toestellen waren opgestegen voor het sarinbombardement. Via een door Obama ingestelde communicatielijn werden de Russen, de bondgenoot van Syrië, vooraf op de hoogte gesteld van de aanval. Daardoor konden zij hun manschappen en die van de Syriërs waarschijnlijk in veiligheid brengen.



Met de aanval maakte de regering-Trump een draai van 180 graden in een paar dagen. Vorige week in Ankara zei minister van Buitenlandse Zaken Rex Tillerson nog dat 'de langetermijn status van president Assad bepaald zal worden door het Syrische volk' - een andere manier om te zeggen dat hij van Amerika zo lang mocht blijven zitten als hij wilde. Witte-Huiswoordvoerder Sean Spicer had het over 'het accepteren van de realiteit zoals die is'. Dat was heel iets anders dan het beleid van Obama, voor wie de verwijdering van Assad buiten kijf stond.