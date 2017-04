Live - Zweedse politie geeft foto van verdachte vrij

Politiechef: nieuwe aanslagen voorkomen

Op dit moment wordt een persconferentie gegeven in Zweden. Politiechef Dan Eliasson vertelt dat het aantal doden en gewonden nog niet bevestigd kan worden. Verder zegt hij dat er nog veel onduidelijk is over de toedracht. Zo weet hij niet of de gebeurtenis van vanmiddag geïsoleerd is ‘of dat we nog meer kunnen verwachten’. De Zweedse autoriteiten zijn volgens hem goed voorbereid op aanslagen: ‘We hebben goed zicht op bepaalde strategische locaties met specifieke dreiging’.



Vervolgens is hoofd van de Security Service Anders Thorgren aan het woord. Hij zegt alles te doen om erachter te komen wat er is gebeurd. ‘We zullen elke steen omdraaien.’



De politie benadrukt dat mensen nog niet naar het centrum van Stockholm moeten gaan. De autoriteiten doen onderzoek naar de huidige toedracht, maar op details wil de politie niet ingaan. Het enige wat daarover wordt gezegd : ‘Het is belangrijk voor ons om ervoor te zorgen dat eventuele nieuwe aanslagen worden voorkomen.’