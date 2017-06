Live - Witte Huis na afloop getuigenis Comey: 'De president is geen leugenaar'

FBI-baas was bang dat Trump zou liegen

Vicevoorzitter Warner, een Democraat, vraagt Comey voor het eerst naar zijn verklaring over de gesprekken met de president. Warner wil weten waarom hij schriftelijk vastlegde wat er was gezegd in de gesprekken. 'Ik was oprecht bezorgd dat hij zou gaan liegen over de aard van onze ontmoeting', zegt hij over de reden om de memo's op te stellen. 'Bij president Bush en de anderen was dat niet nodig', aldus Comey.



Comey zegt dat hij zich 'ongemakkelijk' voelde bij de vraag van Trump om loyaal aan hem te zijn. Ook was hij verbaasd dat Trump alleen met hem wilde praten in het Witte Huis. 'Ik dacht toen dat iets heel groots zou gaan gebeuren', zegt Comey. Hij zegt dat hij voelde dat hij op zijn hoede moest zijn.



De voormalige FBI-directeur benadrukt nog eens dat hij boos was dat ook minister van Justitie Sessions, zijn baas, ermee instemde om de kamer in het Witte Huis te verlaten. In het gesprek dat volgde, vroeg Trump vervolgens aan Comey om adviseur Michael Flynn vrijuit te laten gaan in het Rusland-onderzoek van de FBI.