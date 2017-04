Live - VS onderzoeken of Russische piloten wisten van Syrische aanval

VS onderzoeken mogelijke rol Russen

De VS gaan onderzoeken of Rusland op een of andere manier betrokken was bij de Syrische aanval met mogelijk chemische wapens in Idlib. Dit hebben hoge functionarissen van het Pentagon vrijdag gezegd. Het Pentagon heeft besloten tot het onderzoek omdat er aanwijzingen zijn dat Moskou of Russische militairen van tevoren hebben geweten van de Syrische aanval.



Op de luchtmachtbasis Al-Shayrat die de VS donderdag bombardeerden is een Russische helikoptereenheid gestationeerd. Het Pentagon onderzoekt nu of de Russische piloten wisten van de missie van hun Syrische collega’s. De piloten van beide landen werken dagelijks nauw met elkaar samen vanwege de militaire steun van Moskou aan het Assad-regime.



Ook gaat Washington kijken of een Russisch vliegtuig het bombardement heeft uitgevoerd op een kliniek waar slachtoffers van de aanval met mogelijk chemische wapens werden behandeld. Dit bombardement was hoogstwaarschijnlijk bedoeld om bewijzen te vernietigen dat inderdaad chemische wapens waren ingezet.



Agressief

Het Pentagon gaat ook ‘agressief’ onderzoeken of Assad in 2013 een klein deel van zijn chemische wapens heeft achtergehouden. Damascus moest toen zijn chemische wapens opgeven, na een Amerikaans dreigement met bombardementen. Het werd vernietigd op zee door een aantal landen. Assad bleef echter beschikken over de expertise en de grondstoffen om deze massavernietigingswapens te maken.



De Amerikaanse ambassadeur bij de VN, Nikki Haley, zinspeelde vrijdag in een vergadering van de Veiligheidsraad op een mogelijk kwalijke rol van Rusland. 'Het kan zijn dat Rusland wist dat er nog chemische wapens waren in Syrië', aldus Haley. 'Het kan zijn dat Rusland wist dat Assad ze bleef gebruiken.'