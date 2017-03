Live - Turkse premier kondigt 'sterke tegenmaatregelen' aan

Verklaring kabinet

Hieronder de officiële verklaring die het kabinet heeft doen uitgaan naar aanleiding van het uitzetten van de Turkse minister Kaya naar Duitsland:



In het onderlinge contact met Turkije heeft Nederland vandaag bij herhaling duidelijk gemaakt dat de openbare orde en veiligheid in ons land niet in het geding mogen komen. Overleg over een bijeenkomst met een kleinschalig en besloten karakter in een Turks consulaat of ambassade werd onmogelijk gemaakt door de publieke dreiging met sancties. Daarop trok Nederland hedenochtend de landingsrechten voor het toestel van de Turkse minister van Buitenlandse Zaken Cavusoglu in. De zoektocht naar een redelijke oplossing bleek onmogelijk. De verbale agressie van de Turkse autoriteiten die daarop vandaag volgde, is onacceptabel.



Het bezoek van de Turkse minister Kaya van Familiezaken was in deze context onverantwoord. In contact met de Turkse autoriteiten is deze boodschap nogmaals overgebracht en is aangegeven dat minister Kaya niet welkom is in Nederland. Nederland werkt er niet aan mee dat Turkse ministers in Nederland publiekelijk politiek campagne voeren. Desondanks heeft zij besloten af te reizen.



Bij aankomst in Rotterdam zijn de minister alle opties geboden om te vertrekken. Ook bij het consulaat is haar herhaaldelijk verzocht terug te reizen. Zowel minister-president Rutte als minister Koenders hebben met hun ambtgenoten gebeld. Het onderlinge overleg heeft ertoe geleid dat minister Kaya wordt uitgeleid om het land via de Duitse grens te verlaten.



Nederland blijft voorstander van overleg met Turkije. Het kabinet houdt contact met de Nederlandse lokale autoriteiten.



Einde verklaring.