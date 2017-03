Live - Turkije eist excuses van Nederland, kabinet piekert er niet over

Denk hekelt kabinet en wil deëscaleren

Volgens politieke partij Denk - de partij met een grote Turks-Nederlandse aanhang die in de peilingen rond de twee zetels staat - is het nu vooral zaak te deëscaleren. Dat stelt de partij in een uitgebreide verklaring op Facebook.



'Zowel de Nederlandse regering als de Turkse regering moeten er alles aan doen om het conflict te deëscaleren. Dat is in het belang van beide landen en in het belang van al haar inwoners.'



De partij haalt oud-CDA-minister van Buitenlandse Zaken Ben Bot aan. '[Zoals hij] gisteren al stelde is het besluit om bewindspersonen van een bevriend land te weren zeer onverstandig. Daardoor komen de verhoudingen nog meer op scherp te staan. Hij voegde daaraan toe: “wij beroepen ons altijd op de democratie en de mensenrechten. Hiermee zijn wij op het verkeerde spoor”.'



Leden van het kabinet krijgen een veeg uit de pan van Denk: 'VVD-lijsttrekker Mark Rutte lijkt vergeten te zijn dat hij nog minister-president is van Nederland door met zijn handelen de afgelopen tijd de betrekkingen nog verder onder druk te zetten. Het is duidelijk dat hij hiermee drie dagen voor de verkiezingen kiezers wil afsnoepen van Geert Wilders.'



En 'Lodewijk Asscher van de PvdA hanteert hypocriet de dubbele maat door zich keihard uit te spreken tegen het voeren van campagne voor het referendum in Turkije op 16 april, terwijl zijn eigen kandidaat Kamerlid Keklik Yücel nota bene zelf aanwezig was bij een campagnebijeenkomst en een stemadvies aan het publiek meegaf.'