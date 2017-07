Live - Trump stelt Navo-lidstaten gerust: 'VS staan stevig achter artikel 5'

'We moeten iets doen aan Noord-Korea

De Amerikaanse president Donald Trump heeft op bezoek in Warschau gezegd dat de VS vastberaden stappen zullen nemen tegen de Noord-Koreaanse dreiging. Trump reageerde op de test dinsdag van Pyongyang met een intercontinentale raket. De Noord-Koreaanse leider Kim Yong-un is er trots op dat zijn land volgens hem de VS kan bestoken met kernwapens.



Trump ging niet in op wat voor stappen hij wil ondernemen. ‘Er moet iets aan Noord-Korea worden gedaan en we kijken in de komende weken en maanden wat er gebeurt.’ Hij riep alle andere landen op het ‘zeer, zeer slechte gedrag’ van Noord-Korea tegen te gaan.



Trump liet zich voor het eerst in het openbaar uit over de Noord-Koreaanse raketproef. Hij trad niet in detail over het Amerikaanse antwoord, maar sprak van een ‘bedreiging’ die de VS ‘zeer krachtig het hoofd zullen bieden’. Tegelijkertijd zei hij dat het niet zeker is dat hij de stappen die hij overweegt ook daadwerkelijk zal uitvoeren. ‘Ik trek geen rode lijnen’, maar de leiders in Noord-Korea ‘gedragen zich op een zeer, zeer gevaarlijke manier en daar zal iets aan moeten worden gedaan'.



De president is donderdag in Europa begonnen aan drie dagen internationaal overleg. Hij gaat later op de dag naar Hamburg. Daar is de top van de economische overleggroep G20. Voorafgaand spreekt hij in Hamburg met bondskanselier Merkel en praat hij met de Zuid-Koreaanse president Moon Jae-in en de Japanse premier Shinzo Abe over Noord-Korea.