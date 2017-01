Live - Trump ondertekent decreet tegen Obamacare

'I did it my way'

De inauguratiefeesten zijn van start gegaan. Op het eerste inauguratiebal na de inhuldiging van Donald Trump als 45ste president danste het presidentiële paar op het nummer My Way, dat wereldfaam kreeg door de uitvoering van Frank Sinatra in 1969. 'We did it', zei Trump.



Even later op het tweede feest vroeg hij het publiek of hij zou moeten doorgaan met zijn veelbesproken twitterberichten. Op het instemmende gejoel van het publiek zei Trump: 'Het is een fantastische manier om de oneerlijke pers te omzeilen.'