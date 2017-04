Live - 'Persoon aangehouden om mogelijke betrokkenheid aanslag Stockholm'

Video van paniek op straat

Op Twitter zijn verschillende video's te zien die vanmiddag zijn gemaakt door omstanders, nadat een truck op winkelend publiek is ingereden. Op de eerste video hieronder is de rokende puinhoop te zien van het gebouw waar de vrachtwagen tegenaan was geklapt.



De tweede is vanuit een naburig hoog gebouw opgenomen: je ziet mensen op straat in paniek wegrennen. 'Er is iets aan de hand', zeggen degenen in dat hoge gebouw tegen elkaar.



De derde video is opgenomen vanuit een winkel. Door de etalageruit heen zie je mensen rennen, en sommigen stormen naar binnen. Daarna zie je in een flits de truck langsracen.