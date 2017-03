Live - Nederlandse ambassade en consulaten in Turkije weer open, reisadvies aangescherpt

'Nazi-vergelijking veroordeeld'

'De-escaleren' was het toverwoord na overleg tussen Turkse organisaties en minister Asscher op het ministerie van Sociale Zaken vanochtend. Alle organisaties zegden toe deze oproep te verspreiden onder hun achterbannen, zei Asscher na afloop. Volgens de minister waren alle organisaties verbolgen over het 'nazi-verwijt' van de Turkse president Erdogan. Ze voelden zich daardoor 'gekwetst’, stelde hij.



Een bont gezelschap was aanwezig op het ministerie: onder meer Gülenisten, Koerden, Diyanet (organisatie van Turkse moskeeën gesteund door Ankara), de linkse Turkse Arbeidersbeweging, de islamitische stichting Milli Görüs. Volgens Asscher 'organisaties die in Turkije niet samen aan één tafel zouden zitten.'



Naast eensgezindheid, kreeg Asscher ook enige kritiek op het Nederlandse optreden. Volgens de minister vond een vrouw van de organisatie Diyanet dat de Turkse minister van Familiezaken had moeten kunnen spreken zaterdagvond in Rotterdam.



Asscher noemde het 'ironisch' dat Turkse Nederlanders in Nederland demonstreren voor democratie terwijl in Turkije democratische vrijheden onder druk staan. 'Ga dan eerst even terug naar school.'



Verschillende vertegenwoordigers van de Turkse organisaties vermoedden dat de verkiezingstijd een rol speelde in het diplomatieke conflict. Dat zou wellicht niet zo hoog zijn opgelopen als de Tweede Kamerverkiezingen niet voor de deur stonden, zei onder meer Yusef Altuntas van Milli Görüs.