Live - Nederland in finale Eurovisie Songfestival: hoe hoog gaat O'G3NE scoren?

Armenië: Kruip onder de bank!

Artsvik - Fly With Me



Herinnert u zich Madonna's midlifecrisis nog? Toen onder het mom van Frozen plotseling alles zwart en henna was? En daarna Ray of Light, toen we het zo mooi vonden dat ze opzettelijk vals zong? De Armeense Artsvik is schatplichtig aan die fase, maar voegt daar de toorn van hindoeïstische goden aan toe. Het liedje begint best fijn - in ieder geval voor degenen die ook weleens stiekem wat Bollywood-moves oefenen voor de spiegel. Een halve minuut voor het einde worden de goden echt boos en dan kunt u beter met oordoppen in onder de bank kruipen.



Cijfer: 6,5