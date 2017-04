Live: Macron en Le Pen gaan aan kop in uitgelekte tussentijdse exitpoll

Draaiende motor

Ook in Besançon in het oosten van land is een stembureau enkele uren ontruimd geweest. De zender BFMTV meldde dat twee personen daar uit een auto waren gesprongen en het voertuig met draaiende motor hadden achtergelaten. Uit onderzoek bleek dat de auto half maart was gestolen. Volgens BFMTV is een wapen, mogelijk een jachtgeweer, in de auto gevonden. Na een veiligheidscheck mocht het stembureau omstreeks 11.30 uur weer in gebruik worden genomen.