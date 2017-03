Live - Grootste fractie Europees Parlement: 'Brits vertrek geweldige vergissing'

Daily Telegraph: 'Verenig achter Brexit'

Ook The Daily Telegraph kiest voor de foto van premier May die het Brexitverzoek ondertekent. ‘Verenig achter Brexit, zegt May’ kopt de krant. Het beeld met een scherpe compositie legt de nadruk op de vastberadenheid van May om Groot-Brittannië sterker uit de Brexit te laten komen. Haar woorden ‘Ik ben vastbesloten om de juiste afspraak te maken voor iedereen in dit land’ sieren de voorpagina.



De Britse krant denkt dat May een goede keuze maakt om de EU te verlaten die ‘aan de rand van de afgrond’ zou staan. ‘De minister-president moet de huidige onrust in de EU benutten om de beste deal voor Groot-Brittannië te krijgen in de komende Brexit-onderhandelingen’, stelt Telegraph columnist Allister Heath in een video over de sterke onderhandelingspositie van May. Volgens hem kunnen de Europese angst voor terrorisme, het opkomend populisme en de sterke Britse economie een goede deal voor de Britten betekenen.



Op de voorpagina van de Britse zakenkrant City A.M. staan 15 oudere voorpagina’s die ‘de weg naar Brexit’ laten zien. Het verhaal begint in januari 2013 wanneer Merkel met Cameron wil praten nadat de premier heeft belooft een In/Out-referendum te houden. Ze kon het niet tegenhouden en ruim tweeëneenhalf jaar later beginnen de campagnes: Remain or Leave? In juni 2016 is het ‘decision day’.



City A.M.: De weg naar Brexit

Op de voorpagina van City A.M. staan David Cameron en Michael Gove tegenover elkaar die hun laatste poging doen de kiezers te overtuigen voordat zij naar de stembus gaan. Nadat Brexit een feit is, staat ook een Schots referendum over een vertrek uit het Verenigd Koninkrijk weer op de agenda, aldus de laatste voorpagina in de reeks die vandaag de City A.M. siert. (Inge Schouten)