Live G20: Melania Trump ingesloten door demonstranten - Ontmoeting Xi en Modi, ondanks grensconflict

Wat gaat Trump doen?

Trump zegt de daad bij het woord te voegen. Onze meeting in Hamburg wordt de eerste test daarvan Donald Tusk, voorzitter van de Europese raad

Alle ogen op de G20 zijn gericht op de Amerikaanse president Donald Trump en dan vooral op zijn treffen met de Russische president Vladimir Poetin. 'Much to discuss', twittert Trump daarover met gevoel voor understatement.



Al maanden wordt er gespeculeerd over Russische inmenging in de Amerikaanse verkiezingen. Niet dat daarop een antwoord komt - de vraag is vooral hoe de relatie tussen Poetin en Trump zich ontwikkelt. Of Trump zijn Russische evenknie aanspreekt op zijn agressie tegen de Oekraïne, zijn steun voor omstreden regimes in Syrië en Noord-Korea. Of laat Trump zich inpalmen door diplomatiek 'pokeraar' Poetin?



Gisteren nog kwam Trump onverwacht uit de hoek tijdens zijn bezoek aan Polen. Daar sprak hij 'verrassend diplomatiek' over de samenwerking van de Navo en de 'samenwerking tussen de VS, Europa, onze gemeenschappelijke politieke traditie en beschaving en de bescherming van de westerse samenleving', aldus Europese president Donald Tusk bij zijn aankomst in Hamburg. De van oorsprong Poolse voorzitter van de Europese raad heeft naar eigen zeggen 'lang gewacht op deze woorden van president Trump'. De echte vraag is of dit een incident was of dat het nieuw beleid inluidt. President Trump zei in Warschau dat het niet gaat om woorden maar daden. 'Onze ontmoeting in Hamburg wordt de eerste test van zijn daadkracht.'