Live G20: 'Politie pakt Nederlandse relschoppers op' - 'Goed gesprek' met Mexico verandert niets aan Trumps muur

'Goed gesprek' tussen Trump en Nieto

De Verenigde Staten en Mexico boeken vooruitgang in hun handelsoverleg. Denk alleen niet dat het gesprek iets verandert aan de muur op de grens tussen Mexico en de VS. Daar gaat Mexico gewoon voor betalen. Dat is de strekking van wat de Amerikaanse president zei over zijn ontmoeting met de Mexicaanse president Pena Nieto op de G20.



Nieto, die Trump nota bene 'vriend' noemde, zei dat de ontmoeting 'een sterk dialoog in stand houdt' over de Noord-Amerikaanse vrijhandelsovereenkomst NAFTA. De relatie tussen Mexico en de VS is slecht sinds de verkiezingscampagne van Trump en zijn daaropvolgende presidentschap. Er is onenigheid over migratie en Trumps bewering dat vrije handel met Mexico banen kost in Amerika.