Live - Erdogan zegt dat Turkije naar Europees mensenrechtenhof stapt

Rotterdam bekijkt rol Turkse consul

De Rotterdamse gemeenteraad debatteert donderdag over de demonstratie bij het Turkse consulaat en de rol daarin van de Turkse consul-generaal in Rotterdam, Sadin Ayyildiz. Burgemeester Aboutaleb zei na de rellen bij het consulaat dat de consul ‘op schandalige wijze’ gelogen heeft over de bedoelingen achter de Turkse protesten. Aboutaleb voelde zich door de consul misleid, zei hij na afloop van de met harde hand beëindigde demonstratie in de nacht van zaterdag op zondag.



Zo was de consul volgens de burgemeester niet open geweest over de komst van de Turkse minister voor familiezaken naar het consulaat. ‘Hij heeft opgeroepen naar het consulaat te komen’, aldus Aboutaleb. Fractievoorzitter Ronald Buijt van Leefbaar Rotterdam, de grootste partij in de gemeenteraad, noemt de houding van de consul-generaal ‘onbestaanbaar’. ‘Ik ga ervan uit dat het zo is gegaan als de burgemeester heeft geschetst en ik vind dat niet kunnen’, aldus Buijt.



Maatregelen

Hij wil echter nog geen uitlatingen doen over eventuele maatregelen. Fractievoorzitter Christine Eskes van het CDA liet zich tegenover RTV Rijnmond eerder in soortgelijke bewoordingen uit: ‘We gaan er in eerste instantie niet over. Maar wat ons betreft zouden we geen zaken meer moeten doen met deze consul.’ Eerder was er ook al irritatie over de consul.



In augustus vorig jaar schreef Ayyildiz een vertrouwelijk brief aan burgemeesters in de regio Rotterdam over de coup in Turkije en de vraag hoe zij met demonstraties van tegenstanders van de Turkse regering zouden moeten omgaan.