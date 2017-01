Live - Druk neemt toe op Trump na beschuldiging over Russisch dossier

Wat u moet weten over de persconferentie

Hoe laat en waar? De persconferentie moet beginnen om 17.00 Nederlandse tijd. Het vindt plaats in Trump Tower, het zenuwcentrum in New York van Trumps presidentiële overgangsteam.



Waarom is het zo belangrijk? Trump kondigde de persconferentie vorige week aan, na aanhoudende kritiek dat hij de media uit de weg gaat en zich slechts beperkte tot Twitter om zijn plannen bekend te maken. Zijn laatste grote mediamoment was bijna een half jaar geleden, op 27 juli. Sindsdien heeft hij wel vragen van journalisten beantwoord, maar dat waren slechts korte momenten. Het is nog niet eerder voorgekomen in de laatste decennia dat een aankomend president zo lang wachtte met een persconferentie.



Trump kondigde eind vorig jaar wel een persconferentie aan, op 15 december, om uit te leggen hoe hij zich zou terugtrekken uit zijn miljardenbedrijf voor zijn inauguratie op 20 januari in Washington. Maar deze werd later afgezegd.



Welke vragen mag hij verwachten? Een van de belangrijkste onderwerpen zal het CNN-bericht van woensdag zijn dat de Russen mogelijk belastende informatie hebben over Trump en zijn financiële praktijken. Ook zouden 'bondgenoten' van hem contact met de Russen hebben gehad tijdens de presidentsverkiezing, aldus CNN. Trumps opvallende weerzin om de Russische hacks van de Democraten te veroordelen, zal ook ter sprake komen.



Verder zal Trump aan de tand worden gevoeld over zijn plan om Obamacare in te trekken, de benoeming van schoonzoon Jared Kushner tot Witte Huis-adviseur en de benoeming van sommige ministers. Ook zal ter sprake komen hoe hij zijn vastgoed-en hotelbedrijf gaat overdragen aan zijn kinderen om belangenverstrengeling in de komende vier jaar te voorkomen. Verder wordt verwacht dat hij vragen zal krijgen over zijn Syrië-beleid, de relatie met Rusland en China en de bestrijding van Islamitische Staat en het terrorisme.



Hoe zal Trump zich opstellen? Dat is de grote vraag. Zal hij van zich afbijten, zoals Trump elke dag doet in zijn tweets? Gaat hij de media bekritiseren? Of gaan we een meer rustige 'president-elect' zien? Over negen dagen is Trump president en de druk op hem is groot om zich meer presidentieel op te stellen.