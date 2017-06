Live - Comey was bang dat FBI-agenten zich geïntimideerd zouden voelen door Trumps verzoek

Trump omarmt lichtpuntje in verklaring

President Trump heeft tot nu toe niet gereageerd op Twitter op de verklaring die voormalig FBI-directeur James Comey donderdag zal geven bij het begin van de hoorzitting in de Senaat. Maar de president omarmde woensdag, toen de verklaring werd vrijgegeven, direct het enige lichtpuntje voor hem in de acht pagina’s: namelijk dat Comey bevestigt dat Trump zelf geen doelwit is van een 'counter-intelligence'-onderzoek van de FBI naar mogelijke samenwerking tussen de Trump-campagne en Rusland.



‘De president voelt zich van alle blaam gezuiverd en compleet in het gelijk gesteld’, aldus Trumps advocaat Marc Kasowitz in een korte verklaring. ‘Hij wil dolgraag verder gaan met uitvoering van zijn regeerprogramma.’



Verbazing

Trump riep de afgelopen weken dat Comey hem tot drie keer toe had bevestigd dat de FBI geen onderzoek naar hem deed. Dit zou onder andere zijn gebeurd tijdens een diner met de president. Tot verbazing van menig Witte Huis-journalist en politiek commentator, die betwijfelde of Comey dit inderdaad had gezegd, blijkt Trump al die tijd toch gelijk te hebben gehad. Onder andere tijdens een telefoongesprek op 30 maart zei de FBI-baas tegen de president dat hij geen doelwit was van het onderzoek van de FBI.



Trump had Comey toen gebeld omdat hij vond dat het Rusland-schandaal als ‘een donkere wolk’ hing boven zijn presidentschap. Hij vroeg of de FBI niet wereldkundig kon maken dat de president niet werd onderzocht. Comey wijst erop dat hij dit diverse Congresleden een week eerder nog had gezegd. ‘We hebben deze Congresleiders verteld dat wij geen onderzoek doen naar president Trump’, aldus Comey in zijn openingsverklaring. ‘Ik herinnerde hem eraan dat ik dit eerder ook tegen hem had gezegd.’



‘De president is blij dat de heer Comey eindelijk in het openbaar bevestigt dat de president niet wordt onderzocht in welke Rusland-onderzoek dan ook’, aldus Kasowitz. Republikeins Congreslid Jim Jordan: ‘Nergens zegt Comey in zijn verklaring dat er sprake was van belemmering van de rechtsgang door de president. En hij bevestigt wat de president al maanden zegt: dat hij geen onderwerp is van het onderzoek.’