Live - Britten zeggen lidmaatschap EU op, Tusk ontvangt brief

Tusk ontvangt brief Londen

De Britse regering heeft het lidmaatschap van de EU opgezegd. EU-president Tusk zegt dat hij de officiële brief van Londen heeft ontvangen. Hiermee stapt het eerste land uit de EU. De brief werd overhandigd aan Tusk in zijn kantoor in Brussel door de Britse ambassadeur bij de EU, Sir Tim Barrow. De overgangsperiode van twee jaar naar de Brexit begint nu.



De Britse premier May had de zogenoemde artikel 50-brief dinsdagavond plechtig ondertekend, waarna die per trein naar de andere kant van het Kanaal werd overgebracht. Het Britse EU-lidmaatschap loopt in principe over precies twee jaar af, ongeacht of er een akkoord over de boedelscheiding is.



De 27 overige regeringsleiders nemen over een maand een besluit over de richtlijnen waaraan de Europese Commissie zich bij de onderhandelingen moet houden. De gesprekken tussen EU-onderhandelaar Michel Barnier en zijn Britse tegenhanger David Davis worden naar verwachting in de tweede helft van mei afgetrapt. ‘Dit is dag 1 van een heel lange en moeilijke weg', liet Barnier weten.