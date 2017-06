Live Britse verkiezingen - Exitpoll: May lijkt haar eigen graf te hebben gegraven

liveDe exitpoll van de Britse verkiezingen is binnen, en die ziet er niet goed uit voor premier May: haar Conservatieven lijken hun meerderheid in het parlement kwijt te zijn. Maar de race is zeker nog niet gelopen: volgens de BBC is de uitslag 'too close to call'. Het belooft een spannende nacht te worden. Volg 'm hier op de voet.