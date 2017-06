Live - May in Buckingham Palace om te praten met koningin over minderheidskabinet

Comedy candidates: waarom deed Elmo mee?

Twitteraars die de Britse politiek nog maar net leren kennen, moesten gisteren een paar keer knipperen voor ze beseften dat ze het goed zagen: op het podium naast Theresa May stond écht een Star Wars-achtig figuur met een omgekeerde emmer op zijn hoofd, een man in een wit cowboypak met een reusachtige rozet op zijn borst, en last but not least, Elmo - u weet wel, die rooie van Sesamstraat. Toen ze vernamen dat deze bonte verzameling mensen ook nog serieuze kandidaten op de lijst waren – met echte standpunten en echte kiezers - was de verwarring compleet. ‘Ik moet duidelijk gaan slapen nu. Begin te hallucineren. Het lijkt alsof Theresa May naast Elmo staat te chillen’, aldus een verbaasde Twittergebruiker.



Nu duidelijk is dat de verkiezingsdeelname van zogeheten ‘comedy candidates’ een ware traditie is, worden de Britten geprezen om hun humor, maar ook belachelijk gemaakt. ‘Mensen, de Britten hebben Elmo, Boss Hogg (een karakter uit de Dukes of Hazzard), and Prullenbak Darth Vader als kandidaten’, schrijft een Amerikaan spottend. ‘Zij mogen onze verkiezingen nooit meer belachelijk maken.’ Britse gebruikers lijken niet bepaald onder de indruk van die belediging, zeker niet met de verkiezing van president Trump in het achterhoofd. ‘Wij maken in ieder geval nooit de fout om de comedy-kandidaat president te maken.’



Elmo, de emmerman (Lord Buckethead) en de witte cowboy (van de Monster Raving Looney Party) haalden inderdaad niet genoeg stemmen om premier te worden. Respectievelijk 3, 249 en 100 Britten kozen voor hen. Een kandidaat die zich verkleedde als visstick, Mr Fishfinger, wist liefst 309 stemmen binnen te slepen.