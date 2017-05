Live - Aanslag Manchester: 23-jarige man gearresteerd, eerste slachtoffer geïdentificeerd

May: identiteit dader bekend

Volgens Theresa May, de premier van Groot-Brittannië, had de aanslagpleger een identiteitsbewijs bij zich en is zijn identiteit bij de autoriteiten bekend. Zijn naam kan echter nog niet bevestigd worden. 'De politie en de veiligheidsdiensten werken op dit moment hard om in beeld te krijgen wat er precies gebeurd is', aldus May in een korte toespraak voor haar ambtswoning aan Downing Street, na afloop van een spoedberaad in Whitehall. Ze vertelt dat een terrorist een geïmproviseerd explosief af heeft laten gaan in de lobby, vlakbij de uitgang van het stadion. houden en noemde de daad 'lafhartig en weerzinwekkend'.



In totaal zijn er 22 mensen om het leven gekomen en 59 gewond geraakt, onder wie veel kinderen en jongeren. Vele anderen worden nog behandeld en sommigen van hen zijn er slecht aan toe. De veiligheidsdiensten denken dat de dader alleen werkte, maar er wordt nog uitgezocht of hij hulp kreeg.



De tijd en de plek lijken bewust gekozen om ‘maximale schade’ toe te brengen. May noemt de aanslag in Manchester 'de meest verschrikkelijke aanval ooit in de geschiedenis van het land'. 'De dader heeft in koelen bloede een explosief laten afgaan met als doel zoveel mogelijk jonge slachtoffers te maken.' May kon haar woede maar moeilijk onder controle houden.



‘Behalve het slechtste wat de mens in zich heeft, zagen we ook het beste’, besloot May. ‘De lafheid van de dader, stond tegenover de heldhaftigheid van gewone mensen en hulpverleners die met gevaar voor eigen leven mensen hebben gered. Dat zullen we ons herinneren. Dat is de ziel van Manchester, van Groot-Brittannië, en die zal nooit worden gebroken.’