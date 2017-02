Lina en Yusuf blijven in Syrië: 'Ineens zag ik de mensen die bommen op ons gooiden'

Activiste Lina Shamy is net een dag in de Syrische stad Idlib als ze de televisie aanzet. Ze ziet Aleppo. 'De soldaten liepen door onze wijken', zegt Lina. 'Ze waren precies op de plek waar we de dag ervoor waren vertrokken. We schreeuwden. We wezen de huizen aan die we kenden. De plaatsen waar we in onze dromen nog waren.