Libië wil geld voor sluiten zeeroute; premier met wensenlijst naar Rome

Groeiende stroom

Vooral na het ingaan van de Turkijedeal een jaar geleden proberen meer en meer migranten Europa te bereiken via Afrika Het is lente. De smokkelroutes over de Middellandse Zee raken weer vol in bedrijf. Zo probeert de EU de migratiestroom te stoppen nu de bootjes weer aankomen.

Het doel van de bijeenkomst, waarop ook veel Europese en Noord-Afrikaanse ministers aanwezig waren, is de almaar groeiende stroom vluchtelingen richting Italië nog voor de zomer in te dammen. Dit jaar bereikten al meer vluchtelingen dan ooit de Zuid-Italiaanse kusten: 16.306 migranten, tegenover 11.911 een jaar geleden. In het weekende, kort nadat de Italiaanse regering die cijfers bekend had gemaakt, werden nog eens 3.315 migranten uit zee gered tijdens 25 reddingsoperaties. Vooral na het ingaan van de Turkijedeal een jaar geleden proberen meer en meer migranten Europa te bereiken via Afrika. Zij maken vooral gebruik van de gevaarlijke Libiëroute. In 2017 zijn al ten minste 520 migranten verdronken.



Met die Turkijedeal in het achterhoofd beloofden EU-leiders vorige maand om de training en uitrusting van de Libische kustwacht voortaan met Europees geld uit te breiden. Sinds de val van de dictatoriale leider Kadhafi in 2011 worstelen de Libische autoriteiten immers met het bewaken van hun kustlijn.