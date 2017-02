Levenslang voor 'moord met auto's als wapen' tijdens illegale straatrace in Berlijn

Afschrikking

Een autorace willen winnen ten koste van eventuele slachtoffers, valt binnen die categorie, redeneert de rechter. Maar in de Duitse media twijfelen juridische experts of die argumentatie ook in het hoger beroep voldoende zal zijn. Levenslang betekent in Duitsland, net als in Nederland, minimaal 15 jaar. De meeste mensen zitten 17 tot 19 jaar vast.



Toen het vonnis maandagochtend werd uitgesproken door de Berlijnse rechter, slaakte Hamdi H. een kreet en schreeuwde daarna tegen de rechter: 'Wat wilt u dan?' Zijn advocaat is van mening dat zijn cliënt door de rechter misbruikt wordt om een afschrikwekkend voorbeeld te stellen voor andere straatracers.



De straffen voor illegaal racen zijn in Duitsland laag, vooral omdat op snelwegen geen snelheidslimiet geldt. En ook op zogenaamde 'Bundesstrassen,' vergelijkbaar met onze N-wegen, mag je buiten de bebouwde zo hard rijden als je wilt.



Meestal komen illegale racers er dus met 400 euro boete vanaf. Dat is de politie en justitie in de Oost-Duitse deelstaten al langer een doorn in het oog. Want op de lange lege wegen van het om Berlijn heen gelegen Brandenburg zijn straatraces een populair tijdverdrijf.