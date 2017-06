Servië - een van de meest homofobe landen van Europa - krijgt lesbische premier

Hopelijk waait dit over en sta ik over drie of vier dagen niet meer bekend als de homoseksuele minister Brnabic bij haar benoeming als minister in april

Bij die benoeming zei Vucic dat hij niet geïnteresseerd was in haar geaardheid. 'Ik heb haar gezegd dat ik geïnteresseerd ben in wat ze kan, en dat ik weet hoe professioneel ze is en hoe hard ze werkt.' Ook Brnabic zei vooral de boeken in te willen gaan vanwege haar werk. 'Hopelijk waait dit over en sta ik over drie of vier dagen niet meer bekend als de homoseksuele minister.'



Dat is, zeker nu ze premier wordt, ijdele hoop. Wanneer het Servisch parlement later deze maand instemt met haar benoeming, is Brnabic pas de vijfde (openlijk) homoseksuele leider ter wereld. Samen met Xavier Bettel van Luxemburg en Leo Varadkar van Ierland (die ook deze week tot premier werd verkozen) is ze de enige actieve leider. De voormalig IJslandse premier Jóhanna Sigurðardóttir was in 2009 de eerste openlijk homoseksuele wereldleider, in 2011 was de inmiddels afgetreden Belgische premier Elio Di Rupo nummer twee.