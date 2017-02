Lavrov roept op tot post-westerse wereldorde: 'Tijd dat westerse landen alles besluiten is voorbij'

Waarom wordt er nooit om bewijzen gevraagd als wij ergens van beschuldigd worden? Russische minister van Buitenlandse Zaken Lavrov

Gevraagd naar de beschuldigingen van Russische pogingen om de verkiezingen in de VS en Frankrijk te beïnvloeden, herinnerde Lavrov aan de Republikeinse beschuldigingen tijdens de Amerikaanse verkiezingscampagne dat de Democraten 'dode zielen' zouden laten stemmen. 'De Democraten vroegen toen om harde bewijzen. Maar waarom gebeurt dat nooit als wij ergens van beschuldigd worden? Waar zijn de bewijzen?' Volgens Lavrov heeft de Russische regering vanaf november 2015 herhaaldelijk - maar tevergeefs - pogingen gedaan met de regering-Obama in gesprek te komen over de cyberaanvallen.



Lavrov noemde het onverstandig dat het Westen - zoals dit weekend in München bevestigd werd door bondskanselier Merkel - vasthoudt aan sancties tegen Rusland totdat het zogeheten Minsk-akkoord over de Donbas-regio in Oekraïne volledig is uitgevoerd. Maar Rusland zal zijn sancties tegen het westerse voedselproducten (die overigens minder economische schade veroorzaken dan de westerse sancties tegen Rusland) óók in stand houden, voegde hij eraan toe, zolang Minsk niet is uitgevoerd. Hij reageerde niet op de uitspraak van vicepresident Pence, die zei dat Rusland 'verantwoordelijk' wordt gehouden voor de volledige uitvoering van het Minsk-akkoord.