Kring rond Trump wist al sinds juni 2016 dat de Russen hen wilden helpen

Russische gekte

Tegelijkertijd is dit nog niet de 'smoking gun' die de samenwerking tussen de Trump-entourage en de Russen bewijst. Ja, Trump jr. ging gretig in op het aanbod van de Russen. Maar onduidelijk is wat er toen precies is aangeboden, en of die hulp is geaccepteerd. Trump jr. zegt dat de advocate alleen met vage informatie kwam, en dat ze na twintig minuten vertrok zonder dat er zaken waren gedaan. Ook blijkt dat de verklaring van Trump jr. van afgelopen zondag (nadat hij het zaterdag had verzwegen) klopt.



De schadelijke informatie die de Russen over Clinton in de aanbieding hadden betrof financiële Russische steun aan Clinton, zo staat in de mails. In de correspondentie wordt geen melding gemaakt van de door de Russen gehackte e-mails van de Democraten. Die waren destijds wel al in bezit van de Russen, maar zouden pas een maand later via Wikileaks naar buiten komen.



In zijn eigen commentaar op de mails wijst Trump jr. met nadruk op dat verschil, kennelijk om zijn onschuld te benadrukken. 'Om dit in context te plaatsen: dit alles was voordat de huidige Russische gekte helemaal in de mode was.'