Kremlin: géén schadelijke informatie over Trump, berichten zijn 'verzinsels'

Rapport in handen De Volkskrant heeft het rapport ook al een aantal weken in handen en onderzoekt de beschuldigingen. Tot nu toe is geen van de beweringen hard te maken.

In het document wordt onder meer gesproken over Trumps seksuele uitspattingen in Moskou, het feit dat Trump al jarenlang informatie krijgt van Russische bronnen en dat er onder andere een geheime ontmoeting plaatsvond tussen Trumps advocaat Michael Cohen en afgevaardigden van het Kremlin in augustus 2016.



Of alle beweringen in het document daadwerkelijk kloppen, wordt nu dus verder onderzocht. Daarop vooruitlopend werden Obama en Trump alvast geïnformeerd door de leiders van vier vooraanstaande inlichtingendiensten: James Clapper, directeur van de Nationale Inlichtingendienst, FBI-directeur James Comey, CIA-directeur John Brennan en admiraal Mike Rogers, directeur van de NSA.



Trump werd door hen op de hoogte gesteld over het lopende onderzoek, omdat er al diverse geruchten circuleerden binnen de inlichtingendiensten, in het Congres en bij andere diplomaten in Washington DC, zo deelden bronnen mee aan CNN.