Kostbare meting moet twijfels wegnemen over hoogte Mount Everest

De laatste jaren gaan continu geruchten over het kleiner of juist hoger worden van de berg. Theorieën lopen uiteen van het krimpen door de smeltende ijskappen of juist groeien door verschuiving van de continentale platen tijdens de aardbeving van 2015. Reden voor de autoriteiten om de berg in een omvangrijke expeditie opnieuw op te meten, aldus CNN.



In 1856 werd Mount Everest voor het eerst gemeten door een expeditie die werd geleid door de Brit Sir George Everest, naar wie de piek vervolgens ook is vernoemd. Destijds werd een hoogte gemeten van 8.840 meter boven zeeniveau. In 1955 werd die hoogte bijgesteld naar 8.848, wat tot op heden de officiële meting is gebleven.



De expeditie voor een nieuwe berekening zou omgerekend 1,3 miljoen euro kosten.