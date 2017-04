Kosovaarse ex-premier Ramush Haradinaj niet uitgeleverd, tot woede van Servië

'Kosovo is Servië'

Niet voor niets zette de Haradinaj-rel de relatie tussen Belgrado en Pristina afgelopen januari in één klap weer op scherp, en in het kielzog daarvan de relatie tussen Belgrado en Brussel. Servië wil, net als Kosovo, lid worden van de Europese Unie, maar trekt de laatste jaren steeds opzichtiger richting de invloedssfeer van grote broer Rusland.



Rusland is een van de weinige landen die Servië steunt inzake hun Kosovo-standpunt - ook de Russen zien Kosovo nog altijd als Servische provincie, ondanks de onafhankelijkheidsverklaring in 2008. Daarom is het volgens experts geen toeval dat juist rondom het Kosovo-conflict de laatste maanden steeds vaker veenbrandjes uitbreken. Het nooit ingetrokken arrestatiebevel van Haradinaj is daar een voorbeeld van, net als onmin over een honderd meter lange scheidingsmuur in grensstad Mitrovica afgelopen januari, een poging het Kosovaars voetbalelftal toegang te ontzeggen tot de Europese voetbalbond UEFA en een fikse ruzie afgelopen winter over de eigendomsrechten van een skigebied.



Het opzichtigste voorbeeld echter, was de een door Rusland cadeau gegeven Servische trein die begin dit jaar richting Noord-Kosovo reed. Op de zijkant was met grote sierletters 'Kosovo is Servië' geschilderd, waarop de Kosovaren de trein toegang tot hun land weigerden. De Servisch president Vucic, toentertijd premier, liet de trein op het laatste moment tegenhouden, maar kenners zagen in de actie een duidelijke poging het conflict op de spits te drijven.