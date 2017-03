Piraten hielden zich jarenlang gedeisd voor Somalische kust, maar nu toch weer schip gekaapt

Problemen namen af

Somalische piraten waren afgelopen jaren vooral gefrustreerde vissers

Piraten waren tot vijf jaar geleden zeer actief in de Somalische wateren. Volgens het International Maritime Bureau werden er in 2011 237 schepen geënterd. De financiële schade door piraterij bedroeg in dat jaar volgens Oceans Beyond Piracy wereldwijd zeker 7 miljard dollar (6,6 miljard euro). Viervijfde van die kosten werd gedragen door de internationale scheepvaartwereld zelf.



Vanaf 2011 namen de problemen af, door strenge veiligheidsmaatregelen van de rederijen, internationale samenwerking in de vorm van de European Naval Force en een zekere reconstructie van de Somalische overheid. Nederland heeft zijn deelname aan de EU-missie Atalanta eind vorig jaar met een jaar verlengd. Op dit moment heeft Nederland geen schip in het gebied.



Somalische piraten waren afgelopen jaren vooral gefrustreerde vissers. Ze klaagden over afnemende vangsten die zij weten aan buitenlandse schepen die de zeeën rond Somalië zouden leegvissen. Om hun gederfde inkomsten aan te vullen gingen ze over tot piraterij en gijzeling van bemanningsleden. Salad Nur, een notabele in Alula, zei tegen persbureau AP dat de kapers van de Aris 13 sinds maandagochtend voor de kust koersten om een buitenlands schip te kapen. 'Toen vonden ze dit schip en zijn aan boord gegaan. Vreemde vissers hebben hun levensonderhoud vernietigd en hun vangsten geroofd.'