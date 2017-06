Koning 'Guglielmo Alessandro' begint vandaag aan staatsbezoek Italië

In 1985, tijdens het vorige Nederlandse staatsbezoek aan Italië, bracht ook Beatrix een beleefdheidsbezoek aan de paus. Verder had zij zich gewoontegetrouw terdege voorbereid. Ze droeg bij aankomst een jurk in de kleuren van de Italiaanse vlag en sprak haar tafelrede tijdens het staatsbanket in het Italiaans uit. Zij had een lerares Italiaans die haar hielp.



Beatrix is dan ook een Italië-liefhebber. Zij kocht al in 1975 met Claus een vakantiehuis in het Toscaanse Tavarnelle. Tegen La Repubblica zei Willem-Alexander Italië goed te kennen door de vakanties die hij er in zijn jeugd doorbracht. Zijn grootouders, Juliana en Bernhard, hadden een buitenhuis in het Toscaanse Porto Ercole.



De republiek Italië was tot 1946 een koninkrijk, maar van nostalgie naar het Huis Savoye is geen sprake, zegt Van Osta. 'De troonpretendent heeft er in de jaren vijftig en zestig een potje van gemaakt, dus dat is niet een familie om goede sier mee te maken. Wat overgebleven is, is aandacht voor de glamourkant van de monarchie. Vroeger Monaco en Lady Di, nu Kate Middleton en Máxima natuurlijk. Die kent iedereen in Italië.' 'Guglielmo Alessandro' is vooral populair vanwege zijn liefde voor sport en door zijn dubbelleven als co-piloot op KLM-vluchten.