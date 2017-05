Komt Trumps muur er nog? En wie gaat die betalen?

Het is niet eerlijk. Ik bedoel, je wordt echt gedwongen dingen te doen die je normaal niet zou doen Donald Trump over de macht van de Senaat

Die worden nu allemaal gespaard, op een paar schaafwonden na. De National Institutes of Health, die medisch onderzoek financieren, krijgen er 2 miljard dollar bij en worden niet met 1,2 miljard gekort, zoals Trump wilde. De National Endowment for the Arts krijgt er een paar miljoen bij, de Nationale Parken ook. Het EPA wordt wel gekort, maar een stuk minder dan Trump wilde: 80 miljoen in plaats van 250 miljoen. Of deze instanties er in september, in de begroting voor 2018, net zo gemakkelijk van af komen is de vraag. Trump en de Republikeinen hebben nu simpelweg andere prioriteiten, zoals een nieuwe poging tot afschaffing en vervanging van Obamacare.



Trump lijkt gefrustreerd over de drempel van zestig stemmen die hij in de Senaat moet zien te halen. In een interview met Fox News zei hij vrijdag dat de 'archaïsche regels' van de Senaat 'slecht voor het land' zijn. 'Het is niet eerlijk. Ik bedoel, je wordt echt gedwongen dingen te doen die je normaal niet zou doen.'



Zoals ook bij de benoeming van Neil Gorsuch tot opperrechter is gebeurd, zouden de Republikeinen de noodzaak van een 60-procents meerderheid voor wetgeving in theorie kunnen terugbrengen tot een gewone meerderheid, om hun wensen door te drukken - maar deze 'nucleaire optie' gaat veel Republikeinen te ver. Al zou die het wel een stuk eenvoudiger maken, een begroting met een post Muur erin.