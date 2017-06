Komen er echt geen Brexit-bankiers naar Nederland vanwege ons bonusbeleid?

De bonusregeling 'was een minnetje voor Nederland', liet Lloyd's weten aan NRC Handelsblad Versoepelen bonusregels zet ChristenUnie voor het blok De formerende partijen VVD, CDA en D66 willen de bonusregels voor bankiers versoepelen. Anders laten Britse banken Amsterdam links liggen, denken ze. Dinsdag stemt de Kamer hierover. Cruciaal is de ChristenUnie.

Probleem met de bewering is dat hij niet is te staven. Persbureau Reuters schreef nog maar enkele weken geleden dat de schattingen over het aantal banen dat de Britse financiële sector zal kwijtraken als gevolg van de Brexit uiteenlopen van vierduizend tot 232 duizend. Kort gezegd: geen flauw idee. Berichten over duizenden banen die uit Londen zouden verdwijnen, stammen deels uit de campagnetijd van vóór het Brexit-referendum, deels bestaan ze uit voornemens met veel slagen om de arm. De concretere plannen gaan vaak over veel minder banen. De Britse centrale bank eist dat er op 14 juli concrete plannen zijn ingediend.



Dat de bonusregeling een rol speelt, is nauwelijks betwistbaar. De Londense verzekeringsmarkt Lloyd's had bijna voor Rotterdam gekozen als Europese vestigingsplaats, maar koos uiteindelijk voor België. De bonusregeling 'was een minnetje voor Nederland', liet Lloyd's weten aan NRC Handelsblad. Maar hoe belangrijk dat minnetje was, is niet bekend. De Amsterdamse wethouder Kajsa Ollongren heeft met veel Britse bedrijven gesproken die Amsterdam mogelijk overwegen. Ook zij zegt dat de bonusregeling altijd ter sprake komt en dus een probleem vormt.



De Nederlandsche Bank zegt dat er sinds afgelopen herfst 'enkele tientallen financiële bedrijven uit Londen' contact hebben gezocht om de mogelijkheden in Nederland te peilen. 'Wij denken dat zij allemaal ook in andere landen shoppen. En beloning is altijd onderdeel van het gesprek', zegt hij. Maar ook DNB weet niet of de bonuskwestie doorslaggevend is.