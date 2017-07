Kohl begraven: loftrompetten maar af en toe ook onheilspellend tromgeroffel

Of zou Kohl toch zijn gezwicht voor de woorden van Angela Merkel, die als het aan hem had gelegen helemaal geen speech zou hebben mogen houden: 'Ik buig nederig voor hem.'



De op 16 juni op 87-jarige leeftijd overleden oud-kanselier, wiens grote kist in het midden van de grote zaal van het Europees Parlement in Straatsburg stond, zou maar wat graag in levenden lijve aanwezig zijn geweest bij deze rouwplechtigheid, de eerste in z'n soort in de geschiedenis van de Europese Unie.



Kohl hield van ceremonies die om hem draaiden en schijnt zich de afgelopen twintig jaar zeer druk te hebben gemaakt over zijn rol in de geschiedenisboeken.