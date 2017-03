Koenders waarschuwt Britten: EU is geen menukaart

'Netjes uit elkaar gaan'

Voorts hecht Koenders veel waarde aan 'netjes uit elkaar gaan'. Dat betekent dat het Verenigd Koninkrijk aan al zijn financiële verplichtingen moet voldoen. Daarna is het tijd om te werken aan een nieuwe verhouding. Scheiden is te regelen, 'net als in het echte leven', maar hoe de transitie naar de nieuwe relatie eruit ziet blijft voorlopig ongewis. Koenders: 'Er is geen precedent.'



Koenders hoopt bovendien 'dat we aan beide zijden van het Kanaal realistisch blijven'. Hij wil geen 'race to the bottom', anders gezegd: de EU is geen menukaart waaruit de Britten naar believen de kersen kunnen pikken die hun aanstaan. 'De Brexit mag niet gepaard gaan met concurrentie op bijvoorbeeld belastingregelingen, financieel toezicht en staatssteun, met als gevolg uitholling van de positie van werknemers of sociale dumping.'



Ook na twee jaar kan een overgangsregeling nodig blijven. Daarop wilde Koenders niet vooruit lopen. Maar de kans dat de onderhandelingen zullen leiden tot het besluit van de Britten om toch maar in de EU te blijven, is volgens Koenders nul. 'Dit is de breuk, ik zie geen ander scenario meer.'