Koenders: Amerikaanse terugtrekking uit klimaatakkoord 'klap in gezicht'

Soevereiniteit

Volgens Trump benadeelt het Parijse akkoord de Amerikaanse economie en de Amerikaanse werkers ten gunste van andere landen die vaak meer uitstoten, en vormt het een flagrante aantasting van de Amerikaanse soevereiniteit. Demonstranten voor het Witte Huis in Washington. © AFP

'Ik betreur deze stap. Het is een kardinale fout en schadelijk voor burgers wereldwijd, inclusief die in de Verenigde Staten. Het wordt hier in New York en bij de Verenigde Naties door velen als een klap in het gezicht ervaren nu er na jaren onderhandelen een goed en uitvoerbaar akkoord lag. Ik zie hier ook geen enkele wens tot heronderhandeling.'



De minister zegt dat Nederland zich met de rest van de wereld blijft inzetten voor het akkoord. 'De verandering die in 2015 in Parijs is ingezet is niet te stoppen', aldus Koenders. 'Zonder deelname van de VS zal het behalen van de doelstellingen van het Akkoord van Parijs moeilijker worden. Maar niet onmogelijk.' De minister zegt ook dat hij hoopt dat de Verenigde Staten zich op dit punt niet verder isoleren.



Eerder gaf Mark Rutte al aan dat hij de beslissing van de Amerikanen betreurt. 'De aanpak van klimaatverandering is niet alleen hard nodig, het biedt wereldwijd economische kansen', zei de premier na de toespraak waarin de Amerikaanse president Donald Trump zijn besluit toelichtte. Trump ziet het verdrag juist als een bedreiging voor de Amerikaanse economie.