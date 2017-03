Knoops: weren Turkse minister wordt lastig

Zware maatregel

Knoops zegt dat het kabinet een buitenlandse minister kan weigeren zonder opgaaf van redenen door zich te beroepen op het Verdrag van Wenen inzake diplomatiek verkeer uit 1961. 'Nederland kan zeggen: wij laten deze persoon niet binnen. Maar dat is een zware maatregel die tot nu toe alleen werd ingezet in zeer extreme situaties, zoals spionage.'



Bovendien kan de Turkse regering de beslissing aanvechten. Knoops: 'En dan hebben ze een goed bepleitbare zaak.' Volgens het Europees Hof voor de Rechten van de Mens is het recht op politieke vergadering en vereniging een fundamenteel recht. Knoops: 'De vraag is: hoe ver wil Nederland dit laten komen?'



Het Turkse referendum leidt niet alleen in Nederland tot ophef. In Duitsland hebben twee steden vergelijkbare bijeenkomsten verboden. De minister van Economische Zaken Zeybekci werd in Keulen verwacht op een manifestatie, maar het stadsbestuur schrapte die om procedurele redenen: er zouden fouten zijn gemaakt bij het indienen van het verzoek. In Gaggenau ging een toespraak van de Turkse minister van Justitie niet door omdat de stad volgens de burgemeester niet was berekend op de verwachte grote toestroom.