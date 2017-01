Klopjacht op schutter na aanslag nachtclub Istanbul

VS biedt hulp

Tegen de Turkse krant Hurriyet zegt de eigenaar van Reina dat er extra veiligheidsmaatregelen waren genomen nadat Amerikaanse inlichtingendiensten waarschuwden voor een mogelijke aanslag. De Turkse regering heeft inmiddels verboden nog langer beelden en berichtgeving naar buiten te brengen over de aanslag. Volgens persbureau Bloomberg gebeurt dat 'om de onderzoeken niet in gevaar te brengen'.



Istanbul is de grootste stad van Turkije. Er wonen 14 miljoen mensen. In Istanbul en in de hoofdstad Ankara werden in 2016 verschillende aanslagen gepleegd door Islamitische Staat (IS) en Koerdische rebellen. Daarbij kwamen meer dan 180 mensen om het leven.



De Turkse minister van Justitie Bekir Bozdag schreef op Twitter: 'Dit is een gemene en verraderlijke terroristische aanslag tegen Turkije, onze vrede (...) en tegen ons allemaal.'



De Amerikaanse president Barack Obama bracht zijn condoleances over na de aanslag. Hij bood de Turkse autoriteiten hulp aan. Ook de secretaris-generaal van de NAVO liet weten mee te leven. 'Mijn gedachten zijn bij de getroffenen van de aanslag op mensen die Nieuwjaar vierden', aldus Jens Stoltenberg.



Facebook heeft inmiddels een tool geactiveerd waarmee mensen in Istanbul kunnen aangeven dat ze veilig zijn.