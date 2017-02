Klerken Brits Lagerhuis voortaan zonder 'kriebelende' pruiken

Speciale rol

Ze moeten al eeuwen kriebelig zijn geweest Jacob Rees-Mogg, Lagerhuislid Conservatieven

The Speaker zelf had bij zijn aantreden in 2009 al afstand gedaan van zijn eigen pruik, kniebroek, maillots en gespschoenen. Dat leverde hem kritiek op. 'De bedoeling van deze unieke kledij is juist om hem te onderscheiden van anderen en zijn speciale rol te benadrukken', schreef een krant indertijd.



Het plan om ook zijn assistenten te verlossen van de traditionele kleren is niet onomstreden. Tegen The Daily Mail sprak het Conservatieve Lagerhuislid Jacob Rees-Mogg met afkeuring over 'een verborgen moderniseringsagenda'. Het argument dat de pruiken kriebelen ging er bij hem niet in. 'Dat is zwak. Ze moeten al eeuwen kriebelig zijn geweest.'



Met zijn uitgebreide kennis van de Britse constitutie is Rees-Moggs naam al gevallen als opvolger van Bercow, wat hem de kans geeft de pruik te herintroduceren. Onlangs droeg hij er, als grap, eentje bijde satirische televisieshow Have I got news for you.