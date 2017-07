Kinderombudsman: te weinig mogelijkheden jeugd Cariben om zich te ontplooien

Kinderen op Bonaire, Saba en Sint Eustatius hebben op papier dezelfde rechten als andere kinderen in Nederland. 'Maar in de praktijk zien we dat de lat voor kinderen in Caribisch Nederland lager ligt', aldus Kinderombudsman Margrite Kalverboer. 'We meten met twee maten. Dat kan niet en dat mag niet.'



Volwassenen in de drie bijzondere gemeenten zeggen vaak dat de kosten van het levensonderhoud er te hoog, en het niveau van salarissen en uitkeringen te laag is. De kinderen vertalen dat in problemen die zij thuis hebben met 'armoede', waardoor zij soms bijvoorbeeld te weinig en te ongezond eten.



Ondanks alle problemen geven de kinderen en jongeren een hoog rapportcijfer voor hun eigen leven: gemiddeld bijna een 8. Dat heeft vooral te maken met de manier waarop zij het leven thuis met ouders en familie ervaren. Het grootste deel van de jeugd is hierover zeer te spreken, al krijgen kinderen 'soms een klap'.



De Kinderombudsman sprak in totaal met bijna 200 kinderen. Daarnaast vulden 264 jongens en meisjes een vragenlijst in. Voor alle drie de eilanden geldt, aldus het rapport, dat kinderen 'die in een moeilijke situatie zitten' de lijst niet hebben ingevuld, waardoor de resultaten mogelijk 'iets positiever' uitvallen dan in werkelijkheid het geval is.