Kerry: vrede tussen Israël en Palestijnen nog altijd mogelijk

'Sommigen denken dat we als vrienden alles accepteren', zei Kerry. Maar de VS kunnen hun eigen 'principes en waarden' niet opgeven. Volgens de minister mogen de VS niet aanvaarden dat het uiteindelijke doel - een onafhankelijke staat Palestina die in vrede leeft met de Joodse buurstaat Israël- 'onder onze ogen verdwijnt.' Het groeiend aantal Joodse kolonisten in bezet gebied maakte de kans op die zogeheten twee staten-oplossing steeds kleiner. Sinds 2009, toen Obama aan zijn eerste ambtstermijn begon, is het aantal kolonisten met meer dan 100 duizend gestegen.



Kerry zei ook dat er geen Amerikaanse regering geweest is 'die meer heeft gedaan om de veiligheid van Israël te verzekeren' dan de regering Obama. De zittende president heeft Israël meer geld en wapens toegezegd dan enige voorganger: bijna veertig miljard dollar voor een periode van tien jaar. Tijdens de Gaza-oorlog van 2014 zorgden de VS er met geld en technologie voor dat Israël raketten uit de lucht kon schieten die vanuit de Palestijnse kuststrook op burgerdoelen werden afgevuurd. 'We hebben Israëlische levens gered', aldus Kerry.