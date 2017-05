Kenners voorspellen: Erdogan zal het Witte Huis met lege handen verlaten

Ongetwijfeld was dat inderdaad wat Erdogan hoopte, toen Trump hem vorige maand als eerste - en als enige westerse leider - belde om hem te feliciteren met zijn overwinning in het referendum over de grondwet. Trumps credo dat gezeur over mensenrechten een goede deal niet in de weg mag staan, klinkt de Turkse leider als muziek in de oren.



Maar dat pakte anders uit. De Amerikanen volharden in hun opvatting dat de Koerdische strijders de meest effectieve partners zijn in de strijd in Syrië tegen Islamitische Staat. De naderende slag om Raqqa, hoofdstad van het kalifaat, kan volgens de VS niet worden gewonnen zonder de door de Koerdische YPG gedomineerde Syrische Democratische Strijdkrachten (SDF). Vorige week maakte Washington bekend dat de SDF op korte termijn zware wapens krijgt, waaronder mortieren, machinegeweren en pantervoertuigen.