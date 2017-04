Kapotte flitscamera's laten Vlaamse hardrijder onbestraft

Het gevolg, zo waarschuwt de politie: snelheidsduivels die in sommige regio's ongestraft de Vlaamse wegen teisteren. 'We hebben in 2016 geen enkele hardrijder kunnen flitsen', foetert Jean-Louis Dalle, korpschef van de politieregio Gavers in Harelbeke en Deerlijk, nabij Kortrijk, in de Vlaamse krant Het Nieuwsblad. 'En nu ook nog niet. We hebben al herhaaldelijk om een oplossing gevraagd, maar die blijft uit.'



Exact 292 van de 1.389 flitsers werken niet, en in sommige provincies is het verantwoordelijke Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) volgens Vlaamse media - en een enkele gepikeerde politiefunctionaris - tergend traag met herstel. Reparatie is een complexe zaak: zo moet de weg opengebroken worden als er schade is aan de detectielussen onder het wegdek, zegt AWV-woordvoerder Veva Daniels. 'Flitspalen zijn technisch ingewikkeld. Maar ons streefdoel is dat 80 procent van de flitspalen functioneert en dat halen we bijna.'