Kandidaat-Kamerlid GroenLinks blijkt directeur brievenbusfirma en trekt zich terug

GroenLinks is juist voorstander van een keiharde aanpak van de belastingontwijking die onder meer door de onthulling van de administratie van belastingadvieskantoor Mossack Fonseca & Co, de zogeheten Panama Papers, aan het licht werd gebracht.



Mossack Fonseca & Co hielp tal van bedrijven hun geld buiten het zicht van de fiscus te houden. Van der Steenhoven stond op de 24e plaats. Zij blijkt sinds eind 2011, zo meldden Trouw en het Financieele Dagblad vrijdag, directeur te zijn van Sky Wing International Commercial Co. ltd. Dit bedrijfje werd in 2006 op de Seychellen opgericht door haar vader met hulp van Mossack Fonseca. Haar vader is een vroegere directeur van DSM in China die zaken doet vanuit het land.



Van der Steenhoven zegt in een verklaring dat zij door haar vader werd gevraagd om onbetaald bestuurder te worden van Sky Wing omdat haar moeder in die tijd ziek was. Het bedrijfje werd volgens haar opgericht zodat haar vader makkelijker zaken kon doen vanuit China.